Лаксальт: «ФИФА разрешила приостанавливать контракты? И что? Я буду продолжать играть в футбол»

«ФИФА разрешила приостанавливать контракты? И что? Я буду продолжать играть в футбол», — заявил футболист.

В этом сезоне 29-летний уругваец провел за «Динамо» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана» в 2021 году, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.