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22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Овечкина принес «Динамо» разгромную победу над «Амкалом»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло любительскую команду «Амкал» в товарищеском футбольном матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 15 051 зрителя. За день до встречи контракт с «бело-голубыми» на один матч подписал капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Встреча завершилась со счетом 5:0.

36-летнего хоккеист вышел на поле под 3-м номером и в роли капитана. На 11-й он поразил дальний нижний угол ворот ударом с левой ноги после паса пяткой Федора Смолова, а после забитого мяча уступил место на поле и капитанскую повязку Даниилу Фомину. По ходу встречи он также отметился силовым приемом во время прохода по флангу и комбинацией в штрафной соперника со Смоловым.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо» и болельщиком «бело-голубых». Дублем отметился Константин Тюкавин (82-я и 90-я минуты). Также голы забили Николай Комличенко (86, с пенальти), Ярослав Гладышев (87).

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца. Под руководством немца клуб в прошедшем сезоне занял третье место Российской премьер-лиги (РПЛ) и дошел до финала Кубка России. Контракт с Йокановичем рассчитан на один год и включает опцию автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Первый официальный матч под руководством сербского специалиста «Динамо» проведет 17 июля. «Бело-голубые» в первом туре нового розыгрыша РПЛ примут «Ростов».

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