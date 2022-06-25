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22:12 (мск), источник: Sport24

Бакаев забил свой первый гол за «Зенит»: видео

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, перешедший из «Спартака» забил свой первый гол за петербургский клуб.

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Источник: Sport24

Хавбек сборной России поразил ворота «Сочи» в товарищеском матче и своей второй игре в составе «Зенита».

В своем дебютном матче за «Зенит» Бакаев реализовал 11-метровый в серии пенальти в товарищеской игре с «Нижним Новгородом» (1:1, 5:3).

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