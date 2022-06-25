Бакаев забил свой первый гол за «Зенит»: видео
Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, перешедший из «Спартака» забил свой первый гол за петербургский клуб.
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Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев, перешедший из «Спартака» забил свой первый гол за петербургский клуб.
Хавбек сборной России поразил ворота «Сочи» в товарищеском матче и своей второй игре в составе «Зенита».
В своем дебютном матче за «Зенит» Бакаев реализовал 11-метровый в серии пенальти в товарищеской игре с «Нижним Новгородом» (1:1, 5:3).