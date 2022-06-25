Овечкин дебютировал в футболе с гола за «Динамо». И потрясающей работы корпусом!

Александр Овечкин дебютировал в футболе! Форвард «Вашингтон Кэпиталз» сыграл за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Легенда № 8 вышел в стартовом составе бело-голубых с капитанской повязкой и стал героем первого тайма.

С первых минут встречи «Амкал» взял мяч под свой контроль, поэтому «Динамо» пришлось нелегко. Хотя гости и провели две опасные атаки, но ничем опасным они не закончились. Первые четыре минуты мяч до Овечкина не доходил, и, чтобы получить его, форварду пришлось включиться — пошёл в прессинг (или, как говорят, в хоккее — в форчек) и забрал мяч. Дальнейшее развитие атаки у «Динамо» не получилось: игра в стенку со Смоловым у 36-летнего форварда не вышла из-за сложности с приёмом паса от Фёдора.

Через несколько мгновений Овечкин вновь стал главным героем эпизода. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» пробросил мяч по левому флангу, а вступивший в отбор игрок «Амкала» Михаил Крапивников отлетел от Овечкина так, как будто последний применил силовой приём (в хоккее — «хит»).

Главный эпизод первого тайма случился на 11-й минуте. Фёдор Смолов вошёл в штрафную после передачи Даниила Лесового и на замахе покатил пяткой назад, где находился Овечкин, который в одно касание пробил в дальний угол ворот — 1:0. Первый мяч третьего номера «Динамо» в футболе!

«Мечта сбылась! Конечно, мечтал забить гол. Был ещё один момент, надо было бить, но я пытался найти пасом Смолова. Надо также отдать должное, что ребята нашли меня в той позиции, дали под левую ногу. Ну и я, как говорится, попал. Забил с левого офиса — нормально! Федя Смолов так и сказал: “Заходим в штрафную, открываешься, я тебе отдаю под левую”. Связка сработала». Александр Овечкин форвард «Вашингтон Кэпиталз» – о своём первом голе в футболе

После гола Овечкин отправился отдыхать — вместо него вышел Даниил Фомин, которому форвард передал капитанскую повязку.