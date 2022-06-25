Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:32 (мск), источник: Sports.Ru

С Клаудиньо связывалась «Бенфика». Хавбеку «Зенита» поступает много запросов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо Родригес интересен португальскому клубу.

Бенфика
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

По информации журналистки Goal Раисы Симплисио, с бразильцем связывалась «Бенфика», желавшая узнать, на каких условиях тот готов присоединиться к команде.

Утверждается, что Клаудиньо получает много запросов от различных клубов, но пока не будет ничего предпринимать и хочет сперва узнать все доступные варианты. Его цель — остаться в Европе.

В минувшем сезоне полузащитник провел 23 матча в РПЛ и забил 8 голов.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь