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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Бакаев — о поддержке фанатов «Зенита»: я был приятно удивлен, действительно очень приятно

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о поддержке в свой адрес со стороны болельщиков санкт-петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, полузащитник отметился забитым мячом в матче предсезонного турнира с «Сочи» (1:1, 4:2 — по пенальти).

«В конце матча с “Сочи” на трибунах скандировали мою фамилию? Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлён, теперь буду ещё больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Его прошлым клубом был московский «Спартак», который принял решение не продлевать контракт с футболистом.

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