Бакаев — о поддержке фанатов «Зенита»: я был приятно удивлен, действительно очень приятно

«В конце матча с “Сочи” на трибунах скандировали мою фамилию? Мне действительно очень приятно — спасибо всем за поддержку. Я был приятно удивлён, теперь буду ещё больше стараться, чтобы ощущать такую же поддержку и радовать людей, которые приходят на матчи», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».