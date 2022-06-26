Роналду может перейти в другой клуб АПЛ, новые команды Хамеса и Бэйла. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Зенит» может получить за Юри Алберто сразу двух игроков

Состав санкт-петербургского «Зенита» могут пополнить два футболиста «Коринтианса»: вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Как сообщил журналист Фабио Алейшо, они станут частью сделки по переходу в бразильский клуб нападающего чемпионов России Юри Алберто. Предполагается, что это будет не аренда, а полноценный обмен футболистами.

24-летний Иван выступает за «Коринтианс» с января 2022 года. Голкипер, рост которого составляет 1,94 м, провел за клуб три игры.

21-летний Мантуан, выступающий на позиции вингера, является воспитанником «Коринтианса», в его активе 36 матчей, четыре гола и одна голевая передача.

Кухта перешел в «Спарту»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта, об уходе которого из клуба 24 июня сообщил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн, перешел на правах аренды в пражскую «Спарту». У пражского клуба будет приоритетное право выкупа трансфера Кухты.

Сарвели перебрался из Самары на юг России

«Сочи» объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.

«Спартак» продал «Крыльям Советов» Глушенкова

Нападающий Максим Глушенков покинул «Спартак» и стал игроком «Крыльев Советов», подписав с клубом полноценный контракт на три сезона. Ранее Глушенков дважды выступал за самарцев на правах аренды — в сезонах-2019/20 и 2021/22.

Крыховяк вернулся в «Краснодар»

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара», утверждает «СЭ».

Напомним, сезон-2021/22 Гжегож заканчивал в греческом АЕКе. В марте 32-летний хавбек приостановил свой контракт с «Краснодаром» в одностороннем порядке, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

Недавно ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года из-за ситуации вокруг Украины.

Что в Европе и мире

Бэйл переезжает в Калифорнию

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, ставший этим летом свободным агентом после ухода из мадридского «Реала», продолжит карьеру в MLS. Новым клубом 32-летнего футболиста станет «Лос-Анджелес».

Дебютировать за калифорнийскую команду Гарет сможет 8 июля — в этот день «Лос-Анджелес» сыграет дерби против «Лос-Анджелес Гэлакси».

Новый владелец «Челси» пообещал Тухелю 6 покупок. Мендеш предложил «синим» Роналду

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел встречу с новым владельцем клуба Тоддом Боули, который после ухода Марии Грановской временно исполняет обязанности спортивного директора. Боули пообещал Тухелю, что этим летом «Челси» подпишет шестерых футболистов.

В список игроков, которые могут пополнить состав лондонцев, входят защитники Маттейс Де Лигт («Ювентус») и Жюль Кунде («Севилья») и нападающие Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («Барселона») и Ришарлисон («Эвертон»).

Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн также сообщил, что на прошлой неделе Боули провел встречу с агентом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендешем. Стороны обсудили потенциальный трансфер португальца на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, ранее Мендеш предложил услуги Роналду «Баварии», но мюнхенцы не стали покупать игрока. Сам Криштиану хочет выступать в Лиге чемпионов, в то время как «МЮ» по итогам прошлого сезона квалифицировался лишь в Лигу Европы.

«Арсенал» договорился о покупке Жезуса и близок к тому, чтобы купить Рафинью

О трансфере нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса в «Арсенал» скоро будет объявлено официально. Как сообщил Дэвид Орнштейн, лондонский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 45 миллионов фунтов.

Параллельно с закрытием сделки по Жезусу «Арсенал» активизировал фронт переговоров по 25-летнему вингеру «Лидс Юнайтед» Рафинье. По данным Орнштейна, на данный момент «канониры» являются фаворитами в гонке за игроком. Сам Рафинья заявил, что готов присоединиться к «Арсеналу», где уже выступают бразильцы Габриэл Магальяэш и Габриэл Мартинелли и куда в ближайшее время перейдет Жезус.

Новый клуб Хамеса

30-летний атакующий полузащитник Хамес Родригес, выступавший с сентября 2021 года за катарский клуб «Эр-Райян», в ближайшее время станет игроком «Ботафого». Катарская сторона приняла предложение бразильцев в размере 5,3 млн евро. Сейчас «Ботафого» и Хамес обсуждают условия контракта.