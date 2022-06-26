Источник: Юри Алберто стал игроком «Коринтианс»
Нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» из «Зенита», сообщает журналист Марко Белло.
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Нападающий Юри Алберто перешел в «Коринтианс» из «Зенита», сообщает журналист Марко Белло.
Официально о трансфере будет объявлено на следующей неделе из-за проблем с документацией во время оформления сделки.
Ранее сообщалось, что вратарь Иван и хавбек Мантуан могут перейти в «Зенит» из «Коринтианс» в обмен на Юри Алберто.
В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.