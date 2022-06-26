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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» заключили новое соглашение с 17-летним Пиняевым

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписал новый контракт с полузащитником молодежной сборной России Сергеем Пиняевым, сообщает официальный сайт команды.

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Источник: РИА "Новости"

Пиняеву 17 лет, в прошлом сезоне он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 30 матчах за «Крылья Советов».

«Я рад подписать с “Крыльями” новый контракт. Здесь я дебютировал в Российской премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне — уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится», — сказал Пиняев.

Также клуб продлил соглашение до конца сезона-2024/25 с полузащитником Денисом Якубой. На счету 26-летнего футболиста 51 матч за команду.

По итогам завершившегося розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице.

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