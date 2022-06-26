«Крылья Советов» заключили новое соглашение с 17-летним Пиняевым

«Я рад подписать с “Крыльями” новый контракт. Здесь я дебютировал в Российской премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне — уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится», — сказал Пиняев.