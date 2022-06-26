«Крылья Советов» заключили новое соглашение с 17-летним Пиняевым

Пиняеву 17 лет, в прошлом сезоне он забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи в 30 матчах за «Крылья Советов».
«Я рад подписать с “Крыльями” новый контракт. Здесь я дебютировал в Российской премьер-лиге, получил новый опыт. Важно, что команда постоянно прогрессирует и показывает зрелищный футбол, который нравится и команде, и болельщикам. Хочу приносить команде как можно больше пользы и в новом сезоне — уверен, что с такой поддержкой болельщиков у нас все получится», — сказал Пиняев.
Также клуб продлил соглашение до конца сезона-2024/25 с полузащитником Денисом Якубой. На счету 26-летнего футболиста 51 матч за команду.
По итогам завершившегося розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице.