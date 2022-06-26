Промес рассказал об атмосфере в «Спартаке» при Абаскале

«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был весёлый день, устроили тимбилдинг. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьёмся большого успеха. С удовольствием говорю ему: “Добро пожаловать!” Первые дни прошли отлично.



Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий — это правильная атмосфера и ощущение семьи. В “Спартаке” должно быть только так», — сказал Промес в видео пресс-службы «Спартака».