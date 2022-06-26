Нападающий «Спартака» Ларссон рад решению ФИФА: Мне не придется возвращаться в Россию
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за шведский АИК на правах аренды, высказался о своем будущем.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за шведский АИК на правах аренды, высказался о своем будущем.
В апреле контракт «Спартака» с Ларссоном был приостановлен до 30 июня по инициативе шведа, который ранее дал понять, что не намерен возвращаться в Россию.
На этой неделе Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня 2023 года.
Контракт 25-летнего Ларссона с красно-белыми истекает летом следующего года.
«Что будет дальше? Я провел фантастическое время в АИК. Посмотрим, что это значит для моего будущего. Чего хочу я? Я хочу многого, но это не всегда зависит от меня. Мой агент должен ответить на эти вопросы. Я знаю, что все хотят знать, но сейчас мне нечего сказать.
Хорошо, что ФИФА продлила этот срок. В таком случае мне не придется возвращаться. Но, как я уже сказал, посмотрим, что произойдет», — заявил Ларссон в интервью Discovery.
Ларссон забил три гола и сделал две голевые передачи в 11 матчах за АИК.