«Мы не будем мальчиками для битья в РПЛ». Лучший игрок сезона ФНЛ — о возвращении «Торпедо» в премьер-лигу

Мухаммада Султонова признали лучшим игроком прошедшего сезона ФНЛ. 29-летний футболист из Таджикистана сыграл в лучшей лиге мира уже 248 матчей и даже дебютировал в РПЛ в составе «Ротора», но действительно раскрыть свой потенциал смог именно в «Торпедо». В 30 матчах полузащитник отметился 15 голами, а теперь готовится покорять премьер-лигу. Корреспондент «СЭ» приехал в Бронницы на сбор московской команды и пообщался с Мухаммадом об ожиданиях от сезона в РПЛ.

«Сборы в России и в Европе практически не отличаются»

— Расскажите про прошлый сезон. Успех был ожидаемым?

— Для клуба это не стало неожиданностью. Перед сезоном перед нами была поставлена задача — выйти в РПЛ. Самое главное, что мы сделали это.

— Что можете сказать о сборах? Обычно наши клубы уезжали летом куда-то в Австрию.

— Практически нет отличий. От Европы, может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое. На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает.

— Вы уже выходили в РПЛ с «Ротором», «Нижним Новгородом» и сейчас с «Торпедо».

— Но успел поиграть в РПЛ только с «Ротором». Сыграл шесть матчей, а в сентябре перешел в «Нижний», который тогда еще выступал в ФНЛ.

— Какие ожидания накануне предстоящего сезона?

— Хотелось бы хорошо подготовиться и сыграть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч, как на последний.

«Торпедо» традиционно играло в «Лужниках»

— Какие цели на сезон ставит перед командой руководство?

— Пока никаких разговоров на эту тему не было. Позже соберемся и будем разговаривать.

— Первый матч вы сыграете с «Сочи». Что можете сказать об этом сопернике?

— Их недавно принял Вадим Гаранин, который был в «Енисее». Это футбол «тики-така», когда команда постоянно с мячом и оказывает давление на чужой половине поля. Если они будут играть так же, как «Енисей», то мы знаем, как против них играть.

— Вы проведете сезон не на своем домашнем стадионе. Что думаете об этом?

— Ну, почему не на своем? «Торпедо» традиционно играло в «Лужниках». Можно сказать, что для болельщиков это второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии — идет реконструкция. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы то ни было.

— Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Вы были в команде под его руководством до перехода в «Торпедо». Как оцените его работу на посту главного тренера клуба?