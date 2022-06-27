Деян Ловрен: На меня оказывают давление, хотят, чтобы я уехал. В происходящем нет ни моей вины, ни «Зенита», ничего не имею против России

— У вас не было сомнений, возвращаться ли в Россию?

— Нет, никаких сомнений.

— Что думаете о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами на сезон?

— Я разговаривал с Александром Медведевым и сразу же заверил его, что останусь в «Зените». У меня подписан с клубом трехлетний контракт, по которому остался еще один сезон.

В целом же, ситуация очень тяжелая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России. Меня здесь отлично приняли, у меня тут хорошие друзья.

— В хорватской прессе появлялись оскорбительные для вас публикации. Перед вами кто-то извинился за них?

— Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, однако тут дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определенный предел высказываний, какие я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд и в случае победы в суде передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, тем людям, кому они действительно нужны.