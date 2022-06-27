Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:48 (мск), источник: Sports.Ru

Деян Ловрен: На меня оказывают давление, хотят, чтобы я уехал. В происходящем нет ни моей вины, ни «Зенита», ничего не имею против России

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен в интервью «Матч ТВ» сообщил, что у него не возникало сомнений касательно возвращения в Россию.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— У вас не было сомнений, возвращаться ли в Россию?

— Нет, никаких сомнений.

— Что думаете о решении ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами на сезон?

— Я разговаривал с Александром Медведевым и сразу же заверил его, что останусь в «Зените». У меня подписан с клубом трехлетний контракт, по которому остался еще один сезон.

В целом же, ситуация очень тяжелая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Мне это не нравится, потому что во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины «Зенита». Я ничего не имею против России. Меня здесь отлично приняли, у меня тут хорошие друзья.

— В хорватской прессе появлялись оскорбительные для вас публикации. Перед вами кто-то извинился за них?

— Я всегда принимал критику, для меня это не проблема, однако тут дело было в уважении ко мне и моей семье. Есть определенный предел высказываний, какие я могу допустить, но в данном случае я пойду в суд и в случае победы в суде передам все деньги, которые могут выплатить мне по моему иску, тем людям, кому они действительно нужны.

Для меня это вопрос не денег, а уважения. Уважаю свое имя и честь, чтобы позволить писать о себе что угодно, — сказал хорватский защитник «Зенита».

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь