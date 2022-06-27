Ловрен о долгом восстановлении от травмы: У меня необычная нога — одна на миллион. Две кости в ноге

— Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу?

— Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.

— Вы были вне игры долгое время. Почему восстановление так затянулось?

— У меня была довольно сложная травма. Такая же, как десять лет назад во Франции, когда я выступал за «Лион». Тогда восстановление тоже получилось долгим и заняло четыре месяца. Дело в том, что у меня необычная нога — такая бывает одна на миллион. У меня две кости в ноге.

— Показалось, что в какой-то момент вы были уже готовы вернуться на поле, но что-то пошло не так?

— Нет. Когда я получил травму в последней контрольной игре перед возобновлением сезона, то сразу же почувствовал боль. Старался сделать все возможное, чтобы быстрее заиграть, но невозможно победить природу.