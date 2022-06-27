Алберто уходит из «Зенита», «Ахмат» подписывает лучшего бомбардира РПЛ, Беллингем может оказаться в АПЛ

Алберто стал игроком «Коринтианса»

Как сообщает журналист Марко Белло, нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс» на правах аренды. Официально объявлено о трансфере будет на следующей неделе. До этого сообщалось, что вратарь Иван и полузащитник Мантуан могут перейти в «Зенит» из «Коринтианса» в обмен на Алберто. Контракта 21-летнего форварда с невским клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 16 миллионов евро.

Агаларов интересен «Ахмату»

По информации «Чемпионата», нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Ахмат». Стороны близки к подписанию договора. У форварда нет вариантов в Европе или топ-клубах РПЛ. Transfermarkt оценивает россиянина в шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний игрок стал лучшим бомбардиром национального первенства, забив 19 голов в 29 матчах РПЛ.

«Химки» взяли Митрюшкина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подписании соглашения с голкипером Антоном Митрюшкиным. «Митрюшкин провел с командой первый сбор, мы остались им довольны, поэтому предложили подписать контракт с “Химками” на два года, он согласился. По подбору кадров у нас очень хорошая вратарская линия: Лантратов — наш основной вратарь, Тусеев — молодой и перспективный голкипер, воспитанник подмосковной школы и Митрюшкин. Сейчас мы полностью готовы к потенциальному уходу Ильи Лантратова из команды, если поступят соответствующие предложения», — сказал Терюшков «СЭ». Ранее 26-летний игрок выступал за «Спартак», «Сьон», «Фортуну» и «Динамо» Дрезден. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

Родригао попал в сферу интересов «Зенита»

По информации «РБ Спорт», «Зенит» претендует на защитника «Сочи» Родригао. Как отмечает источник, клубы находятся на завершающей стадии переговоров. До этого сообщалось, что «Партизан» и «Црвена Звезда» следят за центрбеком. 26-летний футболист выступает за южный клуб с 2021 года. В прошедшем сезоне РПЛ бразилец провел 26 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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