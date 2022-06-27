Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской премьер-лиги
Ашот Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ашот Хачатурянц сообщил об уходе с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Об этом сообщает «Матч ТВ».
54-летний функционер был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го он был утвержден в этой должности единогласно участниками общего собрания РПЛ сроком на пять лет.
Хачатурянц был седьмым президентом лиги после Виталия Мутко (с 2001 по 2003 год), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003−2004), Юрия Заварзина (2004−2006), Михаила Воронцова (2006−2007) и Сергея Прядкина (2007−2021).
До июня 2022 года Хачатурянц занимал пост руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Он остается руководителем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Функционер награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.