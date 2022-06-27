Александра Алаева назначили исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги

Алаеву 42 года, он является генеральным секретарем РФС с 2019 года. Также занимает пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 2021 года, в этом же году был избран в исполнительный комитет РФС. С декабря 2017 года по декабрь 2018-го исполнял обязанности президента организации.