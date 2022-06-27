Александра Алаева назначили исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги
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Ранее пост главы лиги покинул Ашот Хачатурянц.
Ранее пост главы лиги покинул Ашот Хачатурянц.
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев занял пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Об этом в понедельник ТАСС сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.
«Да, действительно», — ответил Еремякин на вопрос о назначении Алаева.
Ранее в понедельник источник сообщил ТАСС, что Ашот Хачатурянц покинул пост главы РПЛ.
Алаеву 42 года, он является генеральным секретарем РФС с 2019 года. Также занимает пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 2021 года, в этом же году был избран в исполнительный комитет РФС. С декабря 2017 года по декабрь 2018-го исполнял обязанности президента организации.