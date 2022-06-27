Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:09 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Глава РПЛ Хачатурянц ушел в отставку после восьми месяцев в должности

Исполняющим обязанности президента лиги назначен Александр Алаев.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ушел в отставку. Об этом менеджер заявил в разговоре с журналистами после собрания клубов чемпионата в онлайн-формате.

«Да», — сказал Хачатурянц, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ» об уходе с должности.

Функционер стал и.о главы РПЛ в октябре 2021 г. после ухода в отставку Сергея Прядкина. 22 ноября Хачатурянц был единогласно утвержден в должности сроком на пять лет — президент российского чемпионата сменился впервые с 2007 г. Во главе РПЛ менеджер пробыл восемь месяцев, а на прошлой неделе объявил об уходе с поста главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). При этом Хачатурянц сохранит за собой пост председателя экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

О желании функционера покинуть пост президента РПЛ сообщалось еще в мае. По данным СМИ, функционер принял решение покинуть пост президента РПЛ из-за того, что не видит для себя будущего во главе организации. Отмечалось, что Хачатурянц поставил себе три задачи перед объявления об уходе: решить вопрос с титульным спонсором РПЛ, беттинг-партнером и основным вещателем чемпионата.

На сегодняшний выполнены две из трех задач. В октябре 2021 г. РПЛ заключила рекордный по стоимости контракт на телеправа. От федерального канала «Матч ТВ» лиге достанутся по 6,6 млрд руб. в сезонах 2022/23 и 2023/24, а также по 7,7 млрд руб. в следующие два сезона. В июне 2022 г. генеральным партнером и официальным букмекером РПЛ стала компания Winline — с ней заключен контракт на четыре года общей стоимостью 11,04 млрд руб.

По словам Хачатурянца, новый титульный спонсор РПЛ будет объявлен 9 июля в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России. Главный претендент — платежная система «Мир». Она сменит в этом статусе «Тинькофф банк», с которым РПЛ сотрудничала с 2020 г.

Уходя с должности, Хачатурянц предложил кандидатуру генерального секретаря РФС Александра Алаева как исполняющего обязанности президента РПЛ. По данным «РБ Спорт», 15 из 16-ти клубов РПЛ проголосовали за главу Первой лиги (бывшей Футбольной национальной лиги). Чемпион России «Зенит» воздержался от голосования.

 Легендарный матч в разрушенном Сталинграде: мяч с самолета, патефон на трибунах и «Спартак» на поле
150 рублей за «халтурку» и 60 — за победу над «Динамо» Киев: Игорь Шалимов вспоминает свой «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь