Глава РПЛ Хачатурянц ушел в отставку после восьми месяцев в должности

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ушел в отставку. Об этом менеджер заявил в разговоре с журналистами после собрания клубов чемпионата в онлайн-формате.

«Да», — сказал Хачатурянц, отвечая на вопрос корреспондента «Матч ТВ» об уходе с должности.

Функционер стал и.о главы РПЛ в октябре 2021 г. после ухода в отставку Сергея Прядкина. 22 ноября Хачатурянц был единогласно утвержден в должности сроком на пять лет — президент российского чемпионата сменился впервые с 2007 г. Во главе РПЛ менеджер пробыл восемь месяцев, а на прошлой неделе объявил об уходе с поста главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). При этом Хачатурянц сохранит за собой пост председателя экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

О желании функционера покинуть пост президента РПЛ сообщалось еще в мае. По данным СМИ, функционер принял решение покинуть пост президента РПЛ из-за того, что не видит для себя будущего во главе организации. Отмечалось, что Хачатурянц поставил себе три задачи перед объявления об уходе: решить вопрос с титульным спонсором РПЛ, беттинг-партнером и основным вещателем чемпионата.

На сегодняшний выполнены две из трех задач. В октябре 2021 г. РПЛ заключила рекордный по стоимости контракт на телеправа. От федерального канала «Матч ТВ» лиге достанутся по 6,6 млрд руб. в сезонах 2022/23 и 2023/24, а также по 7,7 млрд руб. в следующие два сезона. В июне 2022 г. генеральным партнером и официальным букмекером РПЛ стала компания Winline — с ней заключен контракт на четыре года общей стоимостью 11,04 млрд руб.

По словам Хачатурянца, новый титульный спонсор РПЛ будет объявлен 9 июля в день матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России. Главный претендент — платежная система «Мир». Она сменит в этом статусе «Тинькофф банк», с которым РПЛ сотрудничала с 2020 г.