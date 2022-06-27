Федун: Понимаю причины ухода Хачатурянца, но это не для прессы

«Очень сожалею, что он [Хачатурянц] ушел. Он был эффективен на своем посту. Смог увеличить финансирование РПЛ на порядок, [контракт со спонсором на] 11 миллиардов рублей останется хорошим его наследием. Причины его ухода я понимаю, но это не для прессы», — цитирует Федуна РИА «Новости Спорт».