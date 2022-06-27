РФС объявил топ-10 арбитров России по итогам сезона-2021/2022
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Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил десятку лучших арбитров страны по итогам сезона-2021/2022.
Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил десятку лучших арбитров страны по итогам сезона-2021/2022.
При составлении рейтинга учитывался средний балл за отработанные матчи в минувшем сезоне. Оценки были выставлены инспекторами матчей, а также учитывались решения экспертно-судейской комиссии РФС.
Топ-10 арбитров России по итогам сезоне-2021/2022: