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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС объявил топ-10 арбитров России по итогам сезона-2021/2022

Российский футбольный союз (РФС) на своём сайте объявил десятку лучших арбитров страны по итогам сезона-2021/2022.

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Источник: РИА "Новости"

При составлении рейтинга учитывался средний балл за отработанные матчи в минувшем сезоне. Оценки были выставлены инспекторами матчей, а также учитывались решения экспертно-судейской комиссии РФС.

Топ-10 арбитров России по итогам сезоне-2021/2022:

  1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 49 лет, главный арбитр — 21 матч, VAR — 13 матчей
  2. Владимир Москалев, Воронеж, 35 лет, главный арбитр — 18 матчей, VAR — 8 матчей
  3. Сергей Карасев, Москва, 43 года, главный арбитр — 20 матчей, VAR — 8 матчей
  4. Иван Сиденков, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр — 7 матчей, VAR — 22 матчей
  5. Евгений Кукуляк, Калуга, 35 лет, главный арбитр — 16 матчей, VAR — 12 матчей
  6. Павел Шадыханов, Москва, 36 лет, главный арбитр — 13 матчей, VAR — 15 матчей
  7. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 38 лет, главный арбитр — 21 матчей, VAR — 11 матчей
  8. Сергей Иванов, Ростов-на-Дону, 38 лет, главный арбитр — 20 матчей, VAR — 13 матчей
  9. Алексей Сухой, Люберцы, 35 лет, главный арбитр — 13 матчей, VAR — 8 матчей
  10. Павел Кукуян, Сочи, 40 лет, главный арбитр — 19 матчей, VAR — 11 матчей.

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