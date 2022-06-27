Карта болельщика: сервис нового поколения
С электронной картой болельщика можно будет купить билет и абонемент и пройти на футбольный матч. Оформить карту можно бесплатно.
С электронной картой болельщика можно будет купить билет и абонемент и пройти на футбольный матч. Оформить карту можно бесплатно.
Где и зачем нужна карта болельщика?
Карта болельщика потребуется с июля на домашних матчах Российской Премьер-Лиги на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к системе подключатся остальные города, где находятся клубы РПЛ. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код, который сформируется автоматически после покупки билета и назначения владельца.
Карта нужна всем, кто будет находиться на стадионе в день матча: болельщикам, организаторам, спортсменам и сотрудникам СМИ. Оформить карту нужно каждому, в том числе детям до 14 лет.
С июля 2022 года карта болельщика потребуется на стадионах:
С декабря 2022 года на стадионах:
Как оформить карту болельщика?
Старт приема заявлений — 4 июля. Для оформления карты необходима учетная запись на Госуслугах.
Карту болельщика можно оформить в отделениях МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области.
Также после заполнения заявления на Госуслугах можно прийти во временный центр обслуживания рядом со стадионом, оборудованным новой системой доступа. Такие стадионы есть в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону. В этих городах будет возможность оформить карту болельщика полностью офлайн в некоторых отделениях МФЦ.
Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуг».
Как получить карту на ребенка
Подать заявление может родитель (усыновитель/опекун) или другое лицо (по доверенности). Для подтверждения данных личное присутствие ребенка в МФЦ не потребуется, понадобятся только его свидетельство о рождении, паспорт заявителя и доверенность (при необходимости).
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Карта объединила в себе лучшие практики Зимних Олимпийских игр 2014, Кубка конфедераций FIFA 2017, Чемпионата мира FIFA 2018, чемпионата Европы UEFA EURO 2020. Технология усовершенствована с учетом специфики проведения Чемпионата России по футболу.