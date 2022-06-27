Карта болельщика: сервис нового поколения

Где и зачем нужна карта болельщика?

Карта болельщика потребуется с июля на домашних матчах Российской Премьер-Лиги на стадионах в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи. До конца года к системе подключатся остальные города, где находятся клубы РПЛ. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код, который сформируется автоматически после покупки билета и назначения владельца.



Карта нужна всем, кто будет находиться на стадионе в день матча: болельщикам, организаторам, спортсменам и сотрудникам СМИ. Оформить карту нужно каждому, в том числе детям до 14 лет.



С июля 2022 года карта болельщика потребуется на стадионах:

«Фишт» (ФК «Сочи»)

«Ростов-Арена» (ФК «Ростов»)

«Екатеринбург Арена» (ФК «Урал»)

«Солидарность Самара Арена» (ФК «Крылья Советов»)

«Нижний Новгород» (ФК «Нижний Новгород»)

С декабря 2022 года на стадионах:

«Газпром Арена» (Санкт-Петербург, ФК «Зенит»)

«Открытие Арена (Москва, ФК “Спартак”)

“РЖД Арена” (Москва, ФК “Локомотив”)

“ВЭБ Арена” (Москва, ФК “ЦСКА”)

“ВТБ Арена” (Москва, ФК “Динамо”)

“Арена Химки” (ФК “Химки”)

“Краснодар” (ФК “Краснодар”)

“Ахмат Арена” (Грозный, ФК “Ахмат”)

“Лужники” (Москва, ФК “Торпедо”)

“Центральный стадион профсоюзов” (Воронеж, ФК “Факел”)

“Стадион Газовик” (ФК “Оренбург”)

Как оформить карту болельщика?

Старт приема заявлений — 4 июля. Для оформления карты необходима учетная запись на Госуслугах.

На главной странице портала кликните на баннер карты болельщика или выберите услугу «Карта болельщика», далее пункт «На себя». Заполните заявление, подтвердите корректность паспортных данных, номера телефона и адреса электронной почты. Загрузите портретное фото. Обратитесь в отделение МФЦ для подтверждения данных. Возьмите с собой паспорт. Ожидайте уведомление о смене статуса заявления. Оно придет в личный кабинет и на ваш e-mail.

Карту болельщика можно оформить в отделениях МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ. Это Москва, Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области.

Также после заполнения заявления на Госуслугах можно прийти во временный центр обслуживания рядом со стадионом, оборудованным новой системой доступа. Такие стадионы есть в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре и Ростове-на-Дону. В этих городах будет возможность оформить карту болельщика полностью офлайн в некоторых отделениях МФЦ.

Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуг».

Как получить карту на ребенка

Подать заявление может родитель (усыновитель/опекун) или другое лицо (по доверенности). Для подтверждения данных личное присутствие ребенка в МФЦ не потребуется, понадобятся только его свидетельство о рождении, паспорт заявителя и доверенность (при необходимости).

Зайдите в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», выберите услугу «Карта болельщика» и далее пункт «На себя и детей до 14 лет». Введите сведения о детях (ФИО, дата рождения, данные свидетельства о рождении). Загрузите портретное фото. Обратитесь в отделение МФЦ для подтверждения данных. Личное присутствие ребенка не требуется, нужны только его свидетельство о рождении, ваш паспорт и доверенность (при необходимости). Ожидайте уведомление о смене статуса заявления.

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