Стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на матч перед Суперкубком

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Планируется, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 8 июля, за день до Суперкубка.