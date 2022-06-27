«Ахмат» победил в товарищеском матче со счетом 9:1
Футболисты «Ахмата» одержали крупную победу в товарищеском матче над пензенским «Зенитом», выступающим в третьем по силе российском дивизионе.
Ахмат
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Футболисты «Ахмата» одержали крупную победу в товарищеском матче над пензенским «Зенитом», выступающим в третьем по силе российском дивизионе.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Саранске, завершилась со счетом 9:1 в пользу грозненской команды. Игра прошла в формате четыре тайма по 30 минут.
В составе представителя РПЛ по два гола забили Идрис Умаев, Саид Алиев, Иван Олейников, по одному мячу на счету Антона Швеца, Владимира Ильина и Абубакара Иналкаева.