Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:04 (мск), источник: Sport24

«Ахмат» победил в товарищеском матче со счетом 9:1

Футболисты «Ахмата» одержали крупную победу в товарищеском матче над пензенским «Зенитом», выступающим в третьем по силе российском дивизионе.

Ахмат
Зенит ПнПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: @ashvets23_fans

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Саранске, завершилась со счетом 9:1 в пользу грозненской команды. Игра прошла в формате четыре тайма по 30 минут.

В составе представителя РПЛ по два гола забили Идрис Умаев, Саид Алиев, Иван Олейников, по одному мячу на счету Антона Швеца, Владимира Ильина и Абубакара Иналкаева.

 Русская спортсменка выложила пикантное видео с подружкой, обнажив ягодицы: «Становимся богатыми и популярными»
Дочь Кафельникова выложила обнаженное фото, показав себя без лифчика
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь