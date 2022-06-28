Начинается выдача цифровых карт болельщика

В соответствии с законом, принятым в конце прошлого года, с 1 июля 2022 года допуск лиц на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификация участников и болельщиков (перечень соревнований, при посещении которых требуется Fan ID, определяется правительством РФ). Внедрение Fan ID начнется, как и предполагалось, с матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и игр Кубка России по футболу.

Выдача удостоверений стартует 4 июля. В сообщении Минспорта говорится, что Fan ID можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. Для посещения матча Fan ID должны иметь не только болельщики, но и гости, персонал, а также представители СМИ.

Первоначально карта будет нужна для посещения матчей РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи.

Все они, напомним, были задействованы в проведении матчей чемпионата мира 2018 года. «Стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу-2018, имеют все оборудование, необходимое для обеспечения корректной работы карты болельщика. Первым большим турниром с использованием программы будет чемпионат России по футболу. Финал Кубка России также будет проведен с использованием карты», — отметил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. До конца года к использованию системы подключатся и другие города, где находятся клубы РПЛ, — Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж.

Для получения Fan ID необходимо начиная с 4 июля подать заявление через портал госуслуг. Потребуется заполнить анкету и прикрепить фото (за лиц моложе 14 лет карту могут оформить их родители и законные представители). Однако получить Fan ID в полностью удаленном режиме не удастся. В заявлении Минспорта отмечается, что после подачи заявления потребуется личная явка в МФЦ для подтверждения личности. Без Fan ID будет невозможна покупка ни билетов на соревнования, попавшие в соответствующий правительственный список, ни их посещение. В случае если лицу запрещено посещать стадионы, система просто заблокирует выдачу ему Fan ID. Точно так же предусмотрен отзыв ранее выданного разрешения для лиц, в отношении которых наложены ограничения на посещение арен.

Отметим, что сами фаны футбольных клубов отнеслись к внедрению Fan ID негативно. Не в восторге от новшества и некоторые клубы РПЛ.

Так, еще в начале июня «Зенит» обратился в Минцифры, Минспорт, Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ с письмом, в котором высказывал опасения относительно внедрения Fan ID. В письме, в частности, отмечалось, что введение Fan ID может негативно повлиять на «спонтанное посещение матчей», поскольку для получения пропуска требуется прохождение длительной процедуры (в клубе оценивали количество спонтанных болельщиков от 5 тыс. до 7 тыс. за матч). Это, как следствие, грозит финансовыми потерями — в диапазоне от 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. за сезон. В клубе также высказывали сомнение в способности МФЦ города выдать в сжатые сроки более 300 тыс. Fan ID (именно столько болельщиков в клубе отнесли к категории активных).

Позже фаны ряда клубов заявили о бойкоте матчей первенства в случае реального внедрения Fan ID. Еще в январе с такими заявлениями выступили, в частности, фаны «Спартака». Движение болельщиков красно-белых «Фратрия» отметило, что отказывается «принимать навязываемые правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID», а также информирует о «решении бойкотировать матчи РПЛ» и отказе «от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков». На прошлой неделе о намерении бойкотировать игры заявили фаны ЦСКА. А клуб, в свою очередь, выступил с поддержкой их позиции и заявил, что не будут продавать билеты на нижний ярус трибуны А домашнего стадиона — там собирается фан-актив. В понедельник о бойкоте всех домашних матчей своей команды заявили «ультрас» «Торпедо». «Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной. Мы бойкотируем все матчи РПЛ независимо от того, внедрена система Fan ID на стадионе проведения матча или нет, — говорится в заявлении объединения болельщиков “Торпедо” ZAPAD−5 ULTRAS, размещенном в их Telegram-аккаунте.— Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон грата в движухе. Респект всем честным! “Торпедо” — это мы!».