Зарема Салихова раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID

«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в “Ассоциации”. Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и “Госуслуги” вызывают тот же ужас, что и словосочетание “новенький автозак с удобствами”. Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника “Матча”?



В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: “Какая Вы красивая!”. Что-то здесь не так. И я не про внешность. Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона как Fan ID не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал “Матч” с патчами впридачу.



Моё мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод “паспорта” — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустриии и, разумеется, отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счёт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.