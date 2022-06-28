Зарема Салихова раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформить Fan ID
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформить паспорт болельщика Fan ID.
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала Тину Канделаки за призыв оформить паспорт болельщика Fan ID.
«Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в “Ассоциации”. Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и “Госуслуги” вызывают тот же ужас, что и словосочетание “новенький автозак с удобствами”. Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника “Матча”?
В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: “Какая Вы красивая!”. Что-то здесь не так. И я не про внешность. Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона как Fan ID не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал “Матч” с патчами впридачу.
Моё мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод “паспорта” — это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустриии и, разумеется, отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счёт клубов, а дальше — выбор за болельщиком», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.