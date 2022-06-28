Обухов покинул «Оренбург» после продления дисквалификации

«Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем, — говорится в заявлении клуба.

Ранее Спортивный арбитражный суд по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства пересмотрел решение о дисквалификации Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России. Форвард вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.