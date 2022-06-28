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12:35 (мск), источник: Московский комсомолец

Обухов покинул «Оренбург» после продления дисквалификации

Нападающий Владимир Обухов покинул расположение «Оренбурга» после продления дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует пресс-служба «горожан».

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды. Будем ждать Владимира после решения озвученных выше проблем, — говорится в заявлении клуба.

Ранее Спортивный арбитражный суд по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства пересмотрел решение о дисквалификации Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России. Форвард вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода.

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