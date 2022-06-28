Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:38 (мск), источник: Sport24

Ахметов покинул расположение «Краснодара»

По информации Sport24, бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов покинул расположение «Краснодара».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что игрок находится на просмотре у «быков» и подпишет контракт на правах свободного агента.

Напомним, 10 июня ЦСКА объявил об уходе из клуба Ахметова, у которого закончился контракт с армейцами. Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года, провел 104 матча и забил семь мячей. В составе красно-синих завоевал Суперкубок России.

 Русская спортсменка выложила пикантное видео с подружкой, обнажив ягодицы: «Становимся богатыми и популярными»
Дочь Кафельникова выложила обнаженное фото, показав себя без лифчика
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь