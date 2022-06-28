Ахметов покинул расположение «Краснодара»

Ранее сообщалось, что игрок находится на просмотре у «быков» и подпишет контракт на правах свободного агента.

Напомним, 10 июня ЦСКА объявил об уходе из клуба Ахметова, у которого закончился контракт с армейцами. Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года, провел 104 матча и забил семь мячей. В составе красно-синих завоевал Суперкубок России.