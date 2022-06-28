«Спартак» установил стоимость абонементов на следующий сезон

За 7,4 тысячи рублей абонемент смогут купить владельцы прошлогодних сезонных билетов на сектора 120−125 трибуны D. Новый абонемент на эти сектора обойдется в 8,6 тысячи. За 224,5 тысячи рублей возможно приобрести абонемент категории Platinum на трибуну А, в который включены ресторанное питание и право заезда на прилегающую территорию. Как отмечается, места на трибуну B, где обычно располагается активная часть фанатов «красно-белых», будут доступны только в билетной продаже, абонементы на эту трибуну продаваться не будут.

Для детей до 16 лет включительно абонементы на трибуну С можно будет приобрести со скидкой в 50%. Дети до 7 лет включительно проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослых и без права занятия отдельного места.

Абонементы будут продаваться в три этапа, с 28 июня по 10 июля будет осуществляться продление абонементов, с 8 по 10 июля откроется продажа абонементов для владельцев карт болельщика, а с 11 июля — свободная продажа. Абонемент сезона-2022/2023 позволит держателю посещать домашние матчи «Спартака» в рамках чемпионата России и домашние встречи «красно-белых» в кубке России до ⅛ финала включительно.