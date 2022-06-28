Контрактные игры: РПЛ избежала массового оттока легионеров

Отток иностранных футболистов из Российской премьер-лиги не приобрел массового характера. За неделю с момента, когда ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты с клубами до июня 2023 года, лигу покинули лишь несколько значимых игроков. Еще недавно болельщики-пессимисты предполагали, что сезон-2022/23 пройдет вообще без иностранцев. Но клубы подписывают новых игроков и тренеров из Латинской Америки, Африки и даже недружественных стран Европы. Лишившись еврокубков, РПЛ всё равно остается привлекательной лигой.

«Нам не нужны неблагодарные»

Главным пострадавшим от решения ФИФА на данный момент видится московский «Спартак». 27 июня клуб объявил о расторжении контракта с нападающим Джорданом Ларссоном. Это было ожидаемо: швед еще в апреле приостановил действие соглашения с красно-белыми, а сейчас окончательно его разорвал (контракт действовал до лета 2023 года). Есть вероятность, что «Спартак» покинет и полузащитник Виктор Мозес. Он не приехал в расположение команды в назначенный срок. Пока не видели на тренировках красно-белых и форварда Шамара Николсона.

— В последнее время, до аренды в Грецию, Ларссон особо в «Спартаке» и не играл, — отметил в беседе с «Известиями» шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечинов. — Он выходил на замены еще при Руе Витории и очень блекло выглядел, а при Паоло Ваноли его уже отправили в аренду. Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Его уход на данный момент — это вообще не потеря. Заменить его есть кем: Николсон, Соболев и ребята из молодежного состава, которые на подходе. А вот заменить Мозеса будет непросто. Он был одним из системообразующих игроков.

Пострадал от решения ФИФА и петербургский «Зенит». Нападающий Юри Алберто до сих пор находится в Бразилии, а руководство клуба подтвердило, что форвард хочет уйти. «Зенит» рассматривает варианты двусторонней аренды — вместо Алберто в Санкт-Петербург могут приехать два футболиста из «Коринтианса», нового клуба Юри.

— «Зенит» может взять в аренду других бразильцев, такая опция, говорят, у клуба есть, — рассказал «Известиям» агент Алексей Сафонов. — То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами. Что касается нападающих, то им хватит Кассьерры и Сергеева, чтобы вновь стать чемпионами. Кроме того, Ерохин может сыграть на позиции форварда. У него вполне приличный КПД в атаке. Может быть, кого-то из молодых подтянут. Почему нет?

Отсутствие еврокубков — не проблема

Другие клубы РПЛ лишились некоторых легионеров, но это никак не связано в решением ФИФА о возможности приостановки контрактов. Так, московский «Локомотив» расстался с форвардом Яном Кухтой. Чех настаивает на том, что его решение перейти в «Спарту» на правах аренды обусловлено исключительно личными обстоятельствами.

У московского ЦСКА завершились арендные соглашения с Юсуфом Языджи и Жан-Филиппом Гбаменом, а контракт Эмиля Бохинена, скорее всего, выкупит итальянская «Салернитана». Уедет из России и защитник ЦСКА Бруно Фукс. Армейцы теряют солидных легионеров, хотя при наличии еврокубков все они могли бы остаться.

Юсуф Языджи | Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо», не исключено, сохранит всех сильнейших игроков. Польский хавбек Себастьян Шиманьски еще после майского поражения в финале Кубка России от «Спартака» (1:2) написал в соцсетях, что это была его последняя игра за бело-голубых. Однако пока официально о прощании с ним «Динамо» не объявляло. Не исключено, что поляк всё же передумает и останется. То же самое касается хорватского полузащитника Николы Моро, риск ухода которого весной оценивался высоко.

— Шиманьски предоставлена дополнительная неделя отпуска в связи с тем, что он проводил матчи за сборную Польши, — подчеркнул «Известиям» член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. — У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Еще четыре года. Он является нашим игроком до того момента, когда-либо расторгнет контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо произойдет трансфер футболиста в другой клуб.

Моро, по словам Гафина, на данный момент тренируется с командой и знакомится с новым главным тренером. «Если мы получим предложение, которое будет устраивать “Динамо” и футболиста, мы его рассмотрим», — отметил функционер «Динамо».

Серебряный призер прошлого чемпионата «Сочи» точно не потеряет ни одного легионера из-за решения ФИФА. Правда, второй бомбардир РПЛ Матео Кассьерра всё же покинет южную команду, но по другой причине. Колумбийский нападающий вот-вот должен подписать контракт с «Зенитом». И это показательный пример того, что легионеры не боятся оставаться в РПЛ.

Матео Кассьерра | Источник: РИА "Новости"

Польский защитник Мачей Рыбус тоже не покинет Россию: его контракт с «Локомотивом» истек, он мог бы уехать свободным агентом за рубеж, однако перешел в «Спартак». Другой польский футболист, полузащитник Гжегож Крыховяк, весной уезжал из «Краснодара» в греческий АЕК. Ходили слухи, что именно он был инициатором массового исхода иностранцев из кубанского клуба, но сейчас поляк может вернуться в «Краснодар». Прибыли в расположение «быков» и колумбийский форвард Джон Кордоба с бразильским защитником Кайо.

Вообще активность клубов на трансферном рынке показывает, что решение ФИФА им не страшно. Например, «Локомотив» приобрел сразу двух иностранных футболистов: сербского форварда Марко Раконьяца и бразильского защитника Лукаса Фассона, а ЦСКА подписал контракт с сербским защитником Миланом Гайичем.

И это касается не только футболистов: в «Спартак» назначили главного тренера Гильермо Абаскаля из Испании, а в «Динамо» теперь работает востребованный в Европе серб Славиша Йоканович. Не ушел из «Локомотива» и немецкий тренер Марвин Комппер, а в «Оренбурге» остался штаб чеха Марцела Лички.

ФИФА теоретически может ввести новые санкции, но нынешняя ситуация с легионерами показывает, что не всё так драматично. Даже без еврокубков РПЛ остается привлекательной лигой для иностранцев.