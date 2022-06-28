Плохие новости для «Локомотива»: Баринов хочет в «Динамо». Ждем главный трансфер лета?

Во вторник журналист Иван Карпов сообщил то, о чем в футбольном мире говорят уже более трех месяцев, — «Динамо» интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Все обсуждали, но одного интереса слишком мало, чтобы об этом делать новость. Бело-голубые вполне могут положить глаз и на Головина, Алексея Миранчука или Джикию — центр полузащиты и обороны нуждается в укреплении. Однако есть понимание, что футболисты уровня стартового состава сборной страны — это очень большие траты. Так что инсайдеры не форсировали тему с Бариновым и «Динамо» — слишком эфемерным выглядел интерес.

Сейчас же коллега, по моим данным, выбрал верный момент для публикации — тема медленно, но верно начинает разогреваться.

Правда, до официальных предложений и продвинутых переговоров, по имеющейся информации, дело не дошло, поэтому не будем торопиться с рассуждениями о том, что будет означать приход Баринова для «Динамо». А вот другую интересную тему уже сейчас поднять уместно.

Выяснилось, что все инсайдеры в Telegram-каналах слышали об одном: Баринов хочет уйти из «Локомотива». Не просто хочет, а очень хочет. И вариант с «Динамо» его в этом плане вполне устраивает.

Да, Дмитрий весной в интервью «СЭ» говорил, что стремится в Европу. Но чтобы менять один московский клуб на другой… Притом что первый из них тебя воспитал, ты лидер и едва ли не главный носитель духа. А трофеев в новейшей истории у «Локо» куда больше, чем у «Динамо» — три золота, семь кубков в XXI веке на фоне стыдливого нуля.

Еще пару лет назад Баринов рассмеялся бы в лицо тем, кто сказал бы, что он захочет уйти в «Динамо». А теперь эти разговоры никого не удивляют. И дело тут не только в системной работе бело-голубых, которые выдали лучший результат за последние двадцать лет, но и в стремительном пике «Локомотива».

Оно началось с ухода Ильи Геркуса, продолжилось скандальнейшим расставанием с легендой Семиным, а дальше покатилось по наклонной — фортели Кикнадзе, странноватая стратегия Плутника, бегство Рангника и Гисдоля, непонятная трансферная политика… Я уж не упоминаю о таких «мелочах», как уход из тренерского штаба Лоськова с Пашининым.

На месте Баринова и я бы себя чувствовал в этом круговороте не слишком уютно. Тем более с теми амбициями, что есть у полузащитника. Которым в его лучшие годы в родном клубе порой затыкают дырки в защите. При внятной системной работе с таким форс-мажором можно смириться, но не когда команда с каждым месяцем выглядит все хуже.

Если все инсайдеры разом не ошибаются по поводу желания лидера «Локомотива» уйти из клуба — это очень плохая новость для железнодорожников.