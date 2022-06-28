«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.
Краснодар
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Эдуард Сперцян (15-я минута) и Ираклий Манелов (59).
По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» расположился на девятой строчке.