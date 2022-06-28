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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом» в товарищеском матче.

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Источник: Пресс-служба РПЛ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Эдуард Сперцян (15-я минута) и Ираклий Манелов (59).

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» расположился на девятой строчке.

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