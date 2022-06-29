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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Юри Алберто уже подписал контракт с «Коринтиансом», Мантуан и Иван — с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто в ближайшее время должен перейти в «Коринтианс» на правах аренды, сообщает в «Твиттере» бразильский журналист Марко Белло.

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Источник: Reuters

По словам источника, сделка полностью согласована, более того — футболист уже подписал контракт. В обратном направлении, в Санкт-Петербург, в аренду проследуют Густаво Мантуан и Иван — их соглашения также уже оформлены. Отсутствует только официальное заявление «Коринтианса» и «Зенита».

Марко Белло также добавляет, что отец Юри Алберто — Карлос Алберто — сегодня ночью посетит «Арену Коринтианс», где в 3:30 мск «Коринтианс» сыграет с «Бокой Хуниорс» в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес.

Юри Алберто перешёл в «Зенит» в январе этого года. В сезоне-2021/2022 бразилец провёл за сине-бело-голубых 15 матчей и забил шесть мячей — четыре в РПЛ и два в Кубке России.

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