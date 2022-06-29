Источник: Юри Алберто уже подписал контракт с «Коринтиансом», Мантуан и Иван — с «Зенитом»

По словам источника, сделка полностью согласована, более того — футболист уже подписал контракт. В обратном направлении, в Санкт-Петербург, в аренду проследуют Густаво Мантуан и Иван — их соглашения также уже оформлены. Отсутствует только официальное заявление «Коринтианса» и «Зенита».

Марко Белло также добавляет, что отец Юри Алберто — Карлос Алберто — сегодня ночью посетит «Арену Коринтианс», где в 3:30 мск «Коринтианс» сыграет с «Бокой Хуниорс» в первом матче ⅛ финала Кубка Либертадорес.