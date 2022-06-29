Легенда «Спартака» теперь будет играть в «Торпедо», ЦСКА нашел нападающий в Америке. Трансферы и слухи дня

Что в России

ЦСКА заинтересован в форварде «Витории Гимарайнш“

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему “Витории Гимарайнш” Оскару Эступиньяну. Об этом сообщает “Спорт-Экспресс”. Контракт нападающего с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Это означает, что Эступиньян может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Виторию Гимарайнш» 33 матча во всех турнирах. забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.

ЦСКА сделал предложение полузащитнику сборной Чили

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику чилийского клуба «Унион Эспаньола» Виктору Фелипе Мендесу. Об этом сообщает ADN Deportes. По данным источника, у Мендеса уже есть официальное предложение от ЦСКА, переговоры по которому могут начаться в ближайшие дни. Также на 22-летнего футболиста претендуют «Фламенго» и «Лечче».

Мендес является воспитанником «Унион Эспаньола». В первой команде клуба он дебютировал в 2017 году. На его счету уже есть 2 матча за первую сборную Чили.

В «Торпедо» подтвердили, что клуб близок к подписанию Кутепова

Покидающий «Спартак» защитник Илья Кутепов близок к переходу в «Торпедо». Эту информацию подтвердил спортивный директор «автозаводцев» Максим Ляпин.

— Насколько легко прошли переговоры? Как удалось уговорить его перейти именно в «Торпедо»?

— У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком», поэтому это был дружеский визит, проведать ребят, посмотреть на команду, мы пообщались. Если Илья нормально пройдет медосмотр, с 1 числа станет нашим футболистом.

Что в Европе

Лукаку прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером“

Нападающий “Челси” Ромелу Лукаку в среду утром прилетел в Милан, где ему предстоит пройти медосмотр и подписать контракт с “Интером”. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере, самолет с Лукаку приземлился на итальянской земле в 6:30 по местному времени (7:30 мск). “Я очень рад быть здесь”, — кратко прокомментировал свой прилет 29-летний бельгиец.

Агент Лукаку уже также находится в Милане для завершения сделки с нерадзурри. Напомним, что речь идет об арендном соглашении.

«Барселона» сделала «Баварии» новое предложение по Левандовски

«Барселона» сделала очередное, уже третье предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски. Как сообщает Bild, каталонский клуб предложил за 33-летнего поляка 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов. По мнению источника, мюнхенцы начнут рассматривать предложения лишь от 50 млн евро.

Свое первое предложение «Барселона» сделала в конце мая. Однако мюнхенский клуб, желающий сохранить Левандовски в команде, не ответил сине-гранатовым. Второе предложение составляло 35 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов, но и этот вариант мюнхенцы отклонили. Напомним, что сам форвард в начале июня объявил бойкот «Баварии» и теперь открыто просит продать его в «Барселону».

«Фиорентина» и «Реал» завершили переговоры по аренде Йовича

«Фиорентина» и «Реал» согласовали переход нападающего Луки Йовича. Как сообщает Sky Sport Italia, мадридский клуб отпустит форварда в Италию на один год на правах аренды. Флорентийский клуб будет платить только половину зарплаты.