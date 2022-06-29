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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Матео Кассьерра проходит медосмотр перед переходом в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург, сообщает агент игрока Мартин Араоз на своей странице в социальных сетях.

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Источник: РИА "Новости"

Прямо сейчас колумбийский футболист проходит медицинский осмотр перед заключением контракта с «Зенитом».

Ранее появилась информация, согласно которой «Зенит» заплатит за трансфер Кассьерры € 5 млн и заключит с игроком контракт по схеме «3+1». Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из «Белененсеша» в 2021 году. В минувшем сезоне 25-летний колумбийский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022. «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.

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