«Зенит» объявил об обмене Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

Нападающий санкт-петербургского клуба Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс», а вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан пополнят состав «Зенита».

Арендное соглашение вступит в силу в середине июля текущего года. Тогда игроки «Коринтианса» прилетят в Санкт-Петербург для прохождения медицинского осмотра и заключения личных контрактов с российским клубом.

«Сине-бело-голубые желают Юри Алберто удачи и успехов на футбольном поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».