Компания «Евраз», связанная с Абрамовичем, опровергла сведения о возможной покупке «Спартака»

Вчера появилась информация о том, что компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович, может приобрести «Спартак».

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов«, — сказали в “Евраз”, отвечая на вопрос о том, ведет ли компания переговоры по приобретению “Спартака”.

Крупнейшими совладельцами «Евраз» являются Роман Абрамович (владеет 28,64%), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

Абрамович с 2003 года владел «Челси». 7 мая лондонский клуб сообщил, что согласовал условия сделки по продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.