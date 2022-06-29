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12:35 (мск), источник: Sports.Ru

Компания «Евраз», связанная с Абрамовичем, опровергла сведения о возможной покупке «Спартака»

Компания «Евраз» сообщила, что не собирается покупать «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Вчера появилась информация о том, что компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович, может приобрести «Спартак».

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов«, — сказали в “Евраз”, отвечая на вопрос о том, ведет ли компания переговоры по приобретению “Спартака”.

Крупнейшими совладельцами «Евраз» являются Роман Абрамович (владеет 28,64%), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

Абрамович с 2003 года владел «Челси». 7 мая лондонский клуб сообщил, что согласовал условия сделки по продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.

Владельцем «Спартака» с 2004 года является Леонид Федун. 27 июня Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, но отметил, что к футболу это не имеет отношения.

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