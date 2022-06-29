Экс-форвард «Спартака» Джордан Ларссон покинул АИК

По информации источника, 25-летний шведский футболист поблагодарил команду и попрощался с игроками после тренировки, которая состоялась вчера, 28 июня.

Напомним, Ларссон перешёл из московского «Спартака» в шведский АИК в апреле текущего года на правах аренды. 27 июня российский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию сторон. После ухода из АИКа Ларссон стал свободным агентом.