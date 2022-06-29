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15:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-форвард «Спартака» Джордан Ларссон покинул АИК

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ушёл из АИКа, сообщает Aftonbladet.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, 25-летний шведский футболист поблагодарил команду и попрощался с игроками после тренировки, которая состоялась вчера, 28 июня.

Напомним, Ларссон перешёл из московского «Спартака» в шведский АИК в апреле текущего года на правах аренды. 27 июня российский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом по обоюдному согласию сторон. После ухода из АИКа Ларссон стал свободным агентом.

За АИК нападающий сыграл в 11 матчах чемпионата Швеции, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2018 года Ларссон вызывается в национальную команду Швеции. В составе «Спартака» Ларссон стал серебряным призёром Российской Премьер-Лиги.

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