«Я чувствовал себя погано — даже не праздновал чемпионство». Михаил Кержаков — о звонке Медведева, брате и будущем

Голкипер Михаил Кержаков долгое время был единственным в составе «Зенита», кто остался в подвешенном состоянии перед стартом нового сезона. Контракт воспитанник сине-бело-голубых переподписал лишь на прошлой неделе.

Определившись с будущим, Михаил дал интервью Sport24, в котором рассказал:

почему не чувствует себя первым номером «Зенита»;

что перевесило — ошибка в матче с «Локо» или последующее чемпионство;

в чем Даниил Одоевский его превосходит;

что будет дальше.

Погнали!

— Вы продлили контракт с «Зенитом». Хотя еще месяц назад говорили, что окончательное решение не приняли.

— В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру.

— И?

— Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева.

— Сказал: «Михаил, вы нам нужны»?

— Примерно так.

— В последние годы «Зенит» вообще продлевал с вами контракт исключительно на год. Не обидно?

— Это как раз нормальная история. Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится.

— Легенда все-таки.

— Да какая я легенда? Да, воспитанник клуба. Но легенды — это та старая плеяда: брат, Слава [Малафеев], Гарик [Денисов], Шава [Аршавин].

— Сейчас вы чувствуете себя полноценным первым номером в «Зените»? Пока у вас в конкурентах — только 19-летний Одоевский.

— Нет, не чувствую — откровенно говоря, я плохо сыграл в заключительном отрезке сезона. Если бы сыграл хорошо, наверное, чувствовал бы.

— А ощущали это хоть раз в предыдущие годы? Ведь вы год за годом оставались в команде, но вас постоянно в воротах кто-то сменял — то Лунев, то Крицюк.

— Когда в прошлом сезоне с приходом Стаса [Крицюка] я сел на скамейку, особенно после отрезка без поражений и серьезных ошибок, это немного выбило из колеи. Впрочем, в моей спортивной жизни было много похожих моментов, которые приходилось преодолевать. Поэтому нужно брать себя в руки и заново вскарабкиваться на эту гору. В «Зените», кажется, еще со времен Славы ходили слухи о том, что нужен вратарь.

— В подсознании у вас не сидит, что вы играете не благодаря, а вопреки?

— Отчасти такие мысли есть.

— В чем Одоевский сильнее вас?

— Он моложе. А вообще у него серьезные данные. У него есть все для того, чтобы стать высококлассным вратарем. Но есть много нюансов, которые должны сойтись, чтобы человек с хорошими данными построил хорошую карьеру.

— Чего ему не хватает?

— Количества игр, по которым можно определять, в каком направлении он дальше пойдет. Но вообще мне хочется, чтобы в «Зените» появился новый сильный вратарь на долгие годы — причем свой, воспитанник. Тем более, мы оба начинали у одного и того же тренера — Алексея Анатольевича Поликанова, царствие ему небесное.

— Одоевский говорил, что в свое время не ушел из «Зенита» в том числе благодаря вам. Вы тогда приходили к на его тренировки, он это хорошо помнит.

— Я тоже. Я периодически навещал Алексея Анатольевича. Однажды он мне показал на Даню и сказал: у него очень хорошие перспективы. Но надо помнить, что перспективных ребят в Петербурге было очень много — и не каждый из них построил хорошую карьеру.

— Советы ему даете?

— Перед гостевым матчем с «Бетисом» сказал ему не пытаться прыгнуть выше головы, не пытаться всем показать, как он хорош. Потому что это может сыграть во вред.

— У него получилось?

— Да, хорошую игру провел.

— Ваши ошибки в матчах с «Бетисом» и «Локомотивом». Что это было?

— В матче с «Бетисом» я не был на сто процентов готов физически. Первые сборы пропустил из-за ковида, провалялся в кровати. На вторых болезнь тоже давала о себе знать.

— Если вы чувствовали, что не до конца готовы, почему не подойти перед матчем к Михаилу Бирюкову и не сказать об этом?

— Как это? У нас тогда оставался бы один молодой пацан. Это можно было принять за трусость. Плюс о том, что я буду играть, узнал только в день матча. Я же не мог побежать говорить, что не готов.

— Так, а «Локомотив»?

— Там у меня были личные причины, которые я не хочу выставлять на всеобщее обозрение. Я с себя ответственности за эти ошибки не снимаю. Но чувствовал себя погано.

— После гола «Локомотива» камера вас выхватила крупным планом. Было впечатление, что вы хотите провалиться сквозь землю.

— Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение.

— Обычно летом «Зенит» проводил сборы в Австрии, а сейчас по понятным причинам — в Питере. В чем коренная разница — кроме того, что вы рядом с домом?

— В Австрии мы тренировались в высокогорье. Первые дни, когда шла аэробная работа и организм только привыкал, дышать было тяжелее. Ощущение, что тебя обняли сзади и сдавили грудную клетку. Но потом нормально. А в остальном разницы нет.

— Российские клубы давно не играли с зарубежными, а у вас скоро будет такая возможность. Чего ждете от матча против «Црвены Звезды»?

— Отличной проверки перед стартом сезона. К нам приезжает чемпион Сербии — это будет хороший международный матч еврокубкового уровня, пусть и товарищеский. Вы знаете, игра пройдет в Сочи, на олимпийском стадионе «Фишт», тут хорошие условия для всех. Уверен, болельщикам и отдыхающим будет интересна такая встреча. Как и нам, футболистам, ведь обе команды будут играть основными составами.

— Вы видите, что сейчас происходит вокруг Суперкубка. Что думаете?

— Просто напомню, что за последние три года мы дважды играли матч за Суперкубок в Москве — и как раз с московской командой — «Локомотивом». И относились к этому спокойно.

— Если бы сейчас вам сказали ехать играть в Москву?

— С удовольствием!

— А на стадион «Спартака»?

— Так это наоборот еще больше мотивирует, когда ты едешь на домашний стадион соперника. Обыграть их там — двойное удовольствие.

— А стать чемпионами на поле «Спартака» — тройное? В прошлом сезоне была такая вероятность.

— Мы обсуждали такой расклад с ребятами, ха-ха. Но всем хотелось оформить чемпионство дома — чтобы отпраздновать с близкими.

— К слову, о близких. Вас удивила новость об уходе брата из «Нижнего Новгорода»?

— Вообще поначалу я был уверен, что с ним продлят контракт. Хотя… зная, как и что там было…

— Для болельщиков, которые не погружены во внутренние дела «НиНо», это выглядело так: Александр провел бодрый сезон, построил бодрую команду…

— Он чудо сделал! С кем я ни общался, все перед сезоном говорили: «Нижний» — первый кандидат на вылет.

— Он готов продолжать тренировать?

— Конечно. Будет рассматривать варианты.

— Если он позовет вас тренером вратарей?

— Я не пойду.

— Ого.

— А почему я должен сейчас идти тренером? Это ведь надо учиться. Тренироваться и играть — разные вещи. Плюс прямо сейчас тренером себя не вижу. Нет, я могу, допустим, зайти в ютуб, нарыть миллион упражнений и чередовать их. Но тренер — это про другое. Это призвание. Это очень тонкая работа. Пусть на меня никто не обижается, но я поработал со многими тренерами вратарей и не у всех есть это призвание. Многие занимаются этим ради галочки. В одном команде у меня был тренер, который просто давал упражнения, а сам уходил на трибуну и смотрел. Для меня это было дико! Если ты этим занимаешься, ты должен отдавать свою душу, жертвовать чем-то. Но это дано не каждому.