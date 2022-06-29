Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:41 (мск), источник: Sport24

«Я чувствовал себя погано — даже не праздновал чемпионство». Михаил Кержаков — о звонке Медведева, брате и будущем

Откровенно о главном.

Зенит
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Голкипер Михаил Кержаков долгое время был единственным в составе «Зенита», кто остался в подвешенном состоянии перед стартом нового сезона. Контракт воспитанник сине-бело-голубых переподписал лишь на прошлой неделе.

Определившись с будущим, Михаил дал интервью Sport24, в котором рассказал:

  • почему не чувствует себя первым номером «Зенита»;
  • что перевесило — ошибка в матче с «Локо» или последующее чемпионство;
  • в чем Даниил Одоевский его превосходит;
  • что будет дальше.

Погнали!

— Вы продлили контракт с «Зенитом». Хотя еще месяц назад говорили, что окончательное решение не приняли.

— В конце сезона у меня и правда были мысли о том, стоит ли вообще продолжать карьеру.

— И?

— Повлиял звонок Александра Ивановича Медведева.

— Сказал: «Михаил, вы нам нужны»?

— Примерно так.

— В последние годы «Зенит» вообще продлевал с вами контракт исключительно на год. Не обидно?

— Это как раз нормальная история. Я понимаю, что в моем возрасте на большой срок рассчитывать не приходится.

Источник: РИА "Новости"

— Легенда все-таки.

— Да какая я легенда? Да, воспитанник клуба. Но легенды — это та старая плеяда: брат, Слава [Малафеев], Гарик [Денисов], Шава [Аршавин].

— Сейчас вы чувствуете себя полноценным первым номером в «Зените»? Пока у вас в конкурентах — только 19-летний Одоевский.

— Нет, не чувствую — откровенно говоря, я плохо сыграл в заключительном отрезке сезона. Если бы сыграл хорошо, наверное, чувствовал бы.

— А ощущали это хоть раз в предыдущие годы? Ведь вы год за годом оставались в команде, но вас постоянно в воротах кто-то сменял — то Лунев, то Крицюк.

— Когда в прошлом сезоне с приходом Стаса [Крицюка] я сел на скамейку, особенно после отрезка без поражений и серьезных ошибок, это немного выбило из колеи. Впрочем, в моей спортивной жизни было много похожих моментов, которые приходилось преодолевать. Поэтому нужно брать себя в руки и заново вскарабкиваться на эту гору. В «Зените», кажется, еще со времен Славы ходили слухи о том, что нужен вратарь.

— В подсознании у вас не сидит, что вы играете не благодаря, а вопреки?

— Отчасти такие мысли есть.

— В чем Одоевский сильнее вас?

— Он моложе. А вообще у него серьезные данные. У него есть все для того, чтобы стать высококлассным вратарем. Но есть много нюансов, которые должны сойтись, чтобы человек с хорошими данными построил хорошую карьеру.

Источник: РИА "Новости"

— Чего ему не хватает?

— Количества игр, по которым можно определять, в каком направлении он дальше пойдет. Но вообще мне хочется, чтобы в «Зените» появился новый сильный вратарь на долгие годы — причем свой, воспитанник. Тем более, мы оба начинали у одного и того же тренера — Алексея Анатольевича Поликанова, царствие ему небесное.

— Одоевский говорил, что в свое время не ушел из «Зенита» в том числе благодаря вам. Вы тогда приходили к на его тренировки, он это хорошо помнит.

— Я тоже. Я периодически навещал Алексея Анатольевича. Однажды он мне показал на Даню и сказал: у него очень хорошие перспективы. Но надо помнить, что перспективных ребят в Петербурге было очень много — и не каждый из них построил хорошую карьеру.

— Советы ему даете?

— Перед гостевым матчем с «Бетисом» сказал ему не пытаться прыгнуть выше головы, не пытаться всем показать, как он хорош. Потому что это может сыграть во вред.

— У него получилось?

— Да, хорошую игру провел.

— Ваши ошибки в матчах с «Бетисом» и «Локомотивом». Что это было?

— В матче с «Бетисом» я не был на сто процентов готов физически. Первые сборы пропустил из-за ковида, провалялся в кровати. На вторых болезнь тоже давала о себе знать.

— Если вы чувствовали, что не до конца готовы, почему не подойти перед матчем к Михаилу Бирюкову и не сказать об этом?

— Как это? У нас тогда оставался бы один молодой пацан. Это можно было принять за трусость. Плюс о том, что я буду играть, узнал только в день матча. Я же не мог побежать говорить, что не готов.

Источник: РИА "Новости"

— Так, а «Локомотив»?

— Там у меня были личные причины, которые я не хочу выставлять на всеобщее обозрение. Я с себя ответственности за эти ошибки не снимаю. Но чувствовал себя погано.

— После гола «Локомотива» камера вас выхватила крупным планом. Было впечатление, что вы хотите провалиться сквозь землю.

— Я даже не праздновал чемпионство. Побыл с ребятами на поле — а потом помылся и поехал домой спать. На душе было опустошение.

— Обычно летом «Зенит» проводил сборы в Австрии, а сейчас по понятным причинам — в Питере. В чем коренная разница — кроме того, что вы рядом с домом?

— В Австрии мы тренировались в высокогорье. Первые дни, когда шла аэробная работа и организм только привыкал, дышать было тяжелее. Ощущение, что тебя обняли сзади и сдавили грудную клетку. Но потом нормально. А в остальном разницы нет.

— Российские клубы давно не играли с зарубежными, а у вас скоро будет такая возможность. Чего ждете от матча против «Црвены Звезды»?

— Отличной проверки перед стартом сезона. К нам приезжает чемпион Сербии — это будет хороший международный матч еврокубкового уровня, пусть и товарищеский. Вы знаете, игра пройдет в Сочи, на олимпийском стадионе «Фишт», тут хорошие условия для всех. Уверен, болельщикам и отдыхающим будет интересна такая встреча. Как и нам, футболистам, ведь обе команды будут играть основными составами.

— Вы видите, что сейчас происходит вокруг Суперкубка. Что думаете?

— Просто напомню, что за последние три года мы дважды играли матч за Суперкубок в Москве — и как раз с московской командой — «Локомотивом». И относились к этому спокойно.

— Если бы сейчас вам сказали ехать играть в Москву?

— С удовольствием!

— А на стадион «Спартака»?

— Так это наоборот еще больше мотивирует, когда ты едешь на домашний стадион соперника. Обыграть их там — двойное удовольствие.

— А стать чемпионами на поле «Спартака» — тройное? В прошлом сезоне была такая вероятность.

— Мы обсуждали такой расклад с ребятами, ха-ха. Но всем хотелось оформить чемпионство дома — чтобы отпраздновать с близкими.

Источник: РИА "Новости"

— К слову, о близких. Вас удивила новость об уходе брата из «Нижнего Новгорода»?

— Вообще поначалу я был уверен, что с ним продлят контракт. Хотя… зная, как и что там было…

— Для болельщиков, которые не погружены во внутренние дела «НиНо», это выглядело так: Александр провел бодрый сезон, построил бодрую команду…

— Он чудо сделал! С кем я ни общался, все перед сезоном говорили: «Нижний» — первый кандидат на вылет.

— Он готов продолжать тренировать?

— Конечно. Будет рассматривать варианты.

Источник: РИА "Новости"

— Если он позовет вас тренером вратарей?

— Я не пойду.

— Ого.

— А почему я должен сейчас идти тренером? Это ведь надо учиться. Тренироваться и играть — разные вещи. Плюс прямо сейчас тренером себя не вижу. Нет, я могу, допустим, зайти в ютуб, нарыть миллион упражнений и чередовать их. Но тренер — это про другое. Это призвание. Это очень тонкая работа. Пусть на меня никто не обижается, но я поработал со многими тренерами вратарей и не у всех есть это призвание. Многие занимаются этим ради галочки. В одном команде у меня был тренер, который просто давал упражнения, а сам уходил на трибуну и смотрел. Для меня это было дико! Если ты этим занимаешься, ты должен отдавать свою душу, жертвовать чем-то. Но это дано не каждому.

Автор: Владимир Колос

 Русская спортсменка выложила пикантное видео с подружкой, обнажив ягодицы: «Становимся богатыми и популярными»
Русская красавица-футболистка в 21 год полностью обнажила грудь в откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь