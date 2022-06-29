Медведев: «Зенит» может выкупить Ивана и Мантуана после аренды; «Коринтианс» не имеет таких прав на Алберто

«Подписано соглашение о двусторонней аренде сроком до конца сезона-2022/23. Оно состоит из двух частей: первая — это аренда в “Коринтианс” Юри Алберто, вторая — встречная аренда двух игроков “Коринтианса”: атакующего полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежмы, или просто Ивана, как он сам себя называет в Бразилии.



В “Зените” у него на футболке будет написано “Иван”. Он возьмет первый номер: под ним он играл в “Коринтиансе”, у нас он сейчас свободен.



И еще один момент: по итогам аренды “Зенит” имеет право выкупа арендованных Ивана и Мантуана, а у “Коринтианса” таких прав в отношении Юри Алберто нет», — заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».