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16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» кинули. Но клуб завершил историю Алберто красиво

В Питере выжали максимум возможного.

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Источник: Чемпионат.com

Чуть больше недели назад гендиректор «Зенита» Александр Медведев излучал уверенность. Из клуба не собирались уходить легионеры, всех ждали обратно после отпуска. Агент Малкома и Клаудиньо убеждал журналистов в глобальной верности, представитель Барриоса отрицал все предложения, Дугласу также всё нравилось в Петербурге. Вопрос подвис разве что с Юри Алберто — но отсутствие новостей воспринималось как позитивный сигнал: раз ничего не говорят, то вернётся.

А 21 июня ФИФА выпустило релиз, где разрешила игрокам приостанавливать контракты ещё на один год. Либо договариваться с клубами об аренде или трансферах. Медведев узнал об официальном решении на пресс-конференции. И отреагировал эмоционально: «Помните, в знаменитом произведении спорили, что это будет — грабеж или ограбление. Тут и кража, и грабеж, и ограбление». Тогда ещё он рассчитывал, что все игроки вернутся.

Малком, Клаудиньо, Дуглас уже тренировались в России, на следующий день ждали Барриоса и Ловрена, чуть позже — Алберто. Но именно последнего не дождались. Юри не собирался ехать в страну, которой ещё недавно признавался в большой любви. Вместе с представителем они захотели год поиграть в Бразилии. Их выбором стал «Коринтианс». А в Питер приедут два других бразильца — вратарь Иван и крайний полузащитник Густаво Мантуан. Это двусторонняя аренда, при которой у «Коринтианса» нет возможности выкупить контракт Алберто, а у «Зенита» — есть.

Источник: Чемпионат.com

Но рядом со словом «аренда» идёт тот самый грабеж. Или ограбление — кому как больше нравится. Многих возмутила реплика Медведева, когда он сказал, что с легионерами надо работать, тогда они никуда и не уедут. Теперь некоторые могут напомнить боссу «Зенита» о тех словах. И злобно поиронизировать, что в Питере работать с ними тоже разучились. Но давайте будем честны: «Зенит» выжал максимум из желания Алберто уйти в другой клуб и на дистанции вряд ли много потеряет.

И вот почему:

  • «Зенит» брал игрока примерно за € 25 млн. Сейчас ТМ оценивает его стоимость в € 16 млн. В России он вряд ли бы резко прибавил в цене. А вот если начнёт много забивать в Бразилии, то стоимость наверняка поднимется. И через год Питер сможет продать его в условную Европу. Ведь у «Коринтианса» не прописана возможность выкупа.
  • Да, Питер взял игроков, которые даже в сумме не дадут тех самых € 16 млн. На двоих у них всего € 4 млн. Но, с другой стороны, они молоды. Ивану — 24, Густаво — 21. И в случае если хотя бы один из них заиграет, то, опять же, клуб сможет выкупить их по фиксу, а продать дороже. Если не заиграют, то год проведут в ротации. Не так уж и страшно.
  • «Зенит» сохранил отношения с агентом Малкома и Клаудиньо. А в нынешнее время, когда Россия в изоляции, это очень важно. Ведь два новичка — именно его клиенты. И этот переход — гарантия того, что ближайший сезон два бразильских лидера проведут в РПЛ. И с их стороны никакого грабежа точно не будет.

Источник: Чемпионат.com

Явных минусов в происходящем сейчас нет. Тем более Питер близок к подписанию другого нападающего — Кассьерры. Минусы начнутся, если Алберто вдруг захочет расторгнуть контракт — тогда «Зенит» действительно много потеряет. Но пока найден компромисс. Временный успех, который по-прежнему может закончиться мощным ограблением.

Дмитрий Зимин

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