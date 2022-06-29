«Зенит» кинули. Но клуб завершил историю Алберто красиво
В Питере выжали максимум возможного.
В Питере выжали максимум возможного.
Чуть больше недели назад гендиректор «Зенита» Александр Медведев излучал уверенность. Из клуба не собирались уходить легионеры, всех ждали обратно после отпуска. Агент Малкома и Клаудиньо убеждал журналистов в глобальной верности, представитель Барриоса отрицал все предложения, Дугласу также всё нравилось в Петербурге. Вопрос подвис разве что с Юри Алберто — но отсутствие новостей воспринималось как позитивный сигнал: раз ничего не говорят, то вернётся.
А 21 июня ФИФА выпустило релиз, где разрешила игрокам приостанавливать контракты ещё на один год. Либо договариваться с клубами об аренде или трансферах. Медведев узнал об официальном решении на пресс-конференции. И отреагировал эмоционально: «Помните, в знаменитом произведении спорили, что это будет — грабеж или ограбление. Тут и кража, и грабеж, и ограбление». Тогда ещё он рассчитывал, что все игроки вернутся.
Малком, Клаудиньо, Дуглас уже тренировались в России, на следующий день ждали Барриоса и Ловрена, чуть позже — Алберто. Но именно последнего не дождались. Юри не собирался ехать в страну, которой ещё недавно признавался в большой любви. Вместе с представителем они захотели год поиграть в Бразилии. Их выбором стал «Коринтианс». А в Питер приедут два других бразильца — вратарь Иван и крайний полузащитник Густаво Мантуан. Это двусторонняя аренда, при которой у «Коринтианса» нет возможности выкупить контракт Алберто, а у «Зенита» — есть.
Но рядом со словом «аренда» идёт тот самый грабеж. Или ограбление — кому как больше нравится. Многих возмутила реплика Медведева, когда он сказал, что с легионерами надо работать, тогда они никуда и не уедут. Теперь некоторые могут напомнить боссу «Зенита» о тех словах. И злобно поиронизировать, что в Питере работать с ними тоже разучились. Но давайте будем честны: «Зенит» выжал максимум из желания Алберто уйти в другой клуб и на дистанции вряд ли много потеряет.
И вот почему:
Явных минусов в происходящем сейчас нет. Тем более Питер близок к подписанию другого нападающего — Кассьерры. Минусы начнутся, если Алберто вдруг захочет расторгнуть контракт — тогда «Зенит» действительно много потеряет. Но пока найден компромисс. Временный успех, который по-прежнему может закончиться мощным ограблением.
Дмитрий Зимин