Юри Алберто дал понять, что собирается вернуться в «Зенит»

Сегодня, 29 июня, 21-летний Алберто подписал договор с «Коринтиансом» на один сезон.

— Увидимся позже, «Зенит», — написал Юри по-русски в соцсетях, дав понять, что собирается вернуться в Санкт-Петербург после аренды.