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18:48 (мск), источник: Sport24

Юри Алберто дал понять, что собирается вернуться в «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто опубликовал пост в социальных сетях после перехода в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 июня, 21-летний Алберто подписал договор с «Коринтиансом» на один сезон.

— Увидимся позже, «Зенит», — написал Юри по-русски в соцсетях, дав понять, что собирается вернуться в Санкт-Петербург после аренды.

В прошлом сезоне Юри Алберто провел за «Зенит» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с петербуржцами действует до лета 2027 года.

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