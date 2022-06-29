Юри Алберто дал понять, что собирается вернуться в «Зенит»
Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто опубликовал пост в социальных сетях после перехода в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.
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Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто опубликовал пост в социальных сетях после перехода в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.
Сегодня, 29 июня, 21-летний Алберто подписал договор с «Коринтиансом» на один сезон.
— Увидимся позже, «Зенит», — написал Юри по-русски в соцсетях, дав понять, что собирается вернуться в Санкт-Петербург после аренды.
В прошлом сезоне Юри Алберто провел за «Зенит» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с петербуржцами действует до лета 2027 года.