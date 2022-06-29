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18:53 (мск), источник: Sports.Ru

«Ленинград» выступит перед матчем «Зенита» со «Спартаком» за Суперкубок России

Группа «Ленинград» споет перед игрой «Зенита» со «Спартаком» за Олимп Суперкубок России.

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, длительные переговоры завершились успешно, и 9 июля состоится первое за два с половиной года стадионное выступление коллектива Сергея Шнурова в полном составе.

Матч пройдет на «Газпром Арене», начало — в 19:00 по московскому времени.

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Минимальная цена — 900 рублей.

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