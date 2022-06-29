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19:08 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в товарищеском матче одержал первую победу под руководством Абаскаля

Красно-белые обыграли «Балтику» со счетом 3:2.

Спартак
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» в среду дома победил калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах. Встреча прошла на поле базы «Спартака» в подмосковной Тарасовке.

В составе «Спартака» голы забили Михаил Игнатов (5-я минута), Квинси Промес (8, 35).

У «Балтики» отличились Ян Казаев (58), Иван Остоич (79).

За «Спартак» первые матчи провели польский защитник Мацей Рыбус и российский полузащитник Антон Зиньковский, также на поле появился полузащитник Илья Жигулев, находящийся на просмотре в клубе.

«Спартак» провел второй матч под руководством испанца Гильермо Абаскаля, ранее клуб сыграл вничью с владикавказской «Аланией» (2:2).

«Балтика» ранее провела два товарищеских матча, в которых одержала победы над астраханским «Волгарем» со счетом 1:0 и красноярским «Енисеем» — 2:0.

«Спартак» по итогам прошлого сезона занял десятое место в чемпионате России и стал обладателем кубка страны. Новый сезон красно-белые начнут матчем за Суперкубок России против «Зенита». Игра состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

«Балтика» выступает в Мелбет — Первой лиге — втором по силе дивизионе страны, в прошлом сезоне калининградская команда заняла десятое место.

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