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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч предсезонного турнира

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

ЦСКА
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Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Каптилович, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов, Бистрович, Карраскаль, Обляков, Эджуке, Заболотный.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Алип, Чистяков, Сутормин, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Малком, Сергеев.

Напомним, в турнире участвуют «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Нижний Новгород» и «Сочи» набрали по одному очку и делят вторую/третью строчку. ЦСКА ещё не провёл ни одной игры в турнире, армейцы на последнем месте.

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