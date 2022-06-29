ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч предсезонного турнира

Напомним, в турнире участвуют «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Нижний Новгород» и «Сочи» набрали по одному очку и делят вторую/третью строчку. ЦСКА ещё не провёл ни одной игры в турнире, армейцы на последнем месте.