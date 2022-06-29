«Спартак» мощно вынес команду Игнашевича. Но потом начался второй тайм

Соскучились по «Спартаку»? Команда Гильермо Абаскаля провела товарищеский матч с «Балтикой» Сергея Игнашевича. Игра получилась противоречивой и закончилась победой красно-белых. Но вопросы остались.

«Спартак» вышел на матч в классическом составе. Из интересного: присутствие Мацея Рыбуса и Даниила Денисова. Красно-белые начали давить с первых же минут. Михаил Игнатов уже на четвёртой минуте открыл счёт дальним ударом с левой ноги.

Следом мог забивать Промес, но «Балтику» спас вратарь Евгений Латышонок. Спустя несколько минут Квинси всё же добился своего и вонзил головой после подачи с правого фланга.

Два быстрых гола откровенно расслабили «Спартак». У красно-белых появился дикий брак в передачах, а вместо острых и быстрых атак начались бесконечные и порой неподготовленные подачи в штрафную.

А на 12-й минуте очередная ошибка чуть не привела к потере Умярова. Хлусевич не глядя отдал назад, мяч подхватил игрок «Балтики», а в итоге Наилю прилетело в лицо. Руслан Литвинов помчался разминаться, но замена не понадобилась.

Изменения в игре «Спартака» вполне могли закончиться пропущенным голом, и это было бы закономерно. Мяч после углового нелепо залетел в ворота Селихова, но взятие ворот по загадочной причине не засчитали.

После кучи навесов «Спартак» на 35-й минуте наконец провёл долгожданную быструю атаку — и сразу же забил. После прострела Соболева вратарь справился с ударом Игнатова, а потом в пустые ворота добил Промес. Для Квинси это уже четвёртый гол в двух матчах на сборах.

Первый тайм, несмотря на вопросы к «Спартаку», прошёл при полном преимуществе красно-белых. 10:2 по ударам — тут и добавить нечего.

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На второй тайм у «Спартака» вышел обновлённый состав: на поле появились Максименко, Кофрие, Классен, Рассказов и дебютант Зиньковский. И, пока красно-белые вкатывались в игру, «Балтика» организовала бешеный гол. Максименко, похоже, даже представить не мог, что Ян Казаев осмелится шарахнуть с такой дистанции.

«Спартак» хотел наказать «Балтику» за гол, и Зиньковский подключился очень кстати. Антон сразу чуть не отдал красивейший ассист, но прострел шведой на Промеса, который переехал в центр нападения после ухода Соболева, не прошёл.

За 20 минут до конца матча Зиньковский даже мог забить первый гол за «Спартак», когда судья назначил пенальти. Но Антон очень смешно лишился такой возможности — проиграл в «камень-ножницы-бумага» Литвинову. Руслана «прочитал» вратарь.

Как выяснилось, много создавать для голов «Балтике» не требуется. На 79-й Иван Остойич забил головой после подачи со штрафного. 3:2! Спустя пару минут «Спартак» и вовсе мог пропустить третий, но Максименко отбил после выхода один на один.

Третий гол «Балтика» так и не забила, зато «Спартак» вернулся к быстрым атакам с помощью юного Владислава Шитова.

Источник: ФК "Спартак"