«Зенит» — король Москвы. Сырой ЦСКА Федотова к такому сопернику еще не готов

РПЛ ещё не стартовала, а топ-матчи с участием наших команд уже вернулись! На предсезонном турнире ЦСКА принял «Зенит» в Москве. Получилась игра в одну калитку.

ЦСКА в начале матча больше 10 минут играл без мяча. «Зенит» же активно рвался к воротам. Причём большая часть атак шла через левый фланг и Зелимхана Бакаева, а не через правый, где играл Малком.

Первая полноценная атака ЦСКА состоялась аж на 19-й минуте. Чидера Эджуке всех обскакал, сыграл в стенку и прострелил с правого фланга. Спустя минуту Кристиян Бистрович напомнил о своём шикарном ударе и шарахнул из-за пределов штрафной — над перекладиной.

В середине первого тайма случился неприятный инцидент. Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский пошёл на перехват подачи, но вместо мяча выбил голову Антона Заболотного. Нападающий ЦСКА выглядел так, будто вместо поля вышел на боксёрский ринг. К счастью, серьёзного повреждения у него не оказалось.

На 37-й минуте ЦСКА устроил классную контратаку. Хорхе Карраскаль смещался слева и опасно бил низом, но не попал по воротам. А спустя две минуты «Зенит» наказал соперника за неиспользованный момент. Бакаев здорово вырезал на Сутормина, а тот шикарно вонзил под перекладину. У Игоря Акинфеева не было шансов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169252815&id=456248969&hash=f9b76a215bed004e&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм был не сильно более событийным, чем первый. Федотов омолодил состав ЦСКА до неузнаваемости. На поле после перерыва появились Владислав Тороп, Кирилл Большаков, Никита Ермаков, Владислав Яковлев и Эдуард Багринцев. Впоследствии к ним присоединились Матвей Лукин, Даниил Гурченко, Илья Казаков, Заур Тарба и Адольфо Гайч. К сожалению, фонетического дзена на поле не случилось — последний вышел в тот момент, когда ушёл Милан Гайич.

Приговор ЦСКА был вынесен на 67-й минуте. Большаков не успел к мячу и вмочил по ноге Андрею Мостовому. К «точке» подошёл Сутормин, которому досталась капитанская повязка, и спокойно уложил в угол. Дубль! Хотя Торопа тоже можно похвалить — направление удара он угадал и даже коснулся мяча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169252815&id=456248970&hash=0dcdd6b995548457&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 77-й минуте молодёжь ЦСКА привезла себе ещё один пенальти. Тарба неаккуратно заехал сопернику по ноге, а Мостовой покатил в тот же угол, куда бил Сутормин. Тороп в этот раз не угадал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169252815&id=456248971&hash=f4e9ce211afe7031&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Концовка матча получилась спокойной. «Зенит» не стал добивать детей, а ЦСКА с ослабленным составом не сподобился на полноценный момент.