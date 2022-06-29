Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Пари Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
23:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Федотов высказался о будущем Чалова в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова в стане армейцев.

ЦСКА
БазельПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Аренда Чалова заканчивается завтра. Фёдор прибудет к нам на сборы. Будем садиться разговаривать, будем работать, если у него будет желание. Кто же откажется от него? Это боевая единица», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. В феврале нынешнего года форвард на правах аренды присоединился к швейцарскому «Базелю». За это время Фёдор сыграл в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Зачем Тайсон откусил Холифилду часть уха?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь