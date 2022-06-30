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11:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак», «Торпедо» или родной Нижний? Сценарии будущего Дениса Черышева

Важная интрига летнего трансферного окна.

Спартак
Торпедо
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Источник: Чемпионат.com

Похоже, уже никто не сомневается, что Денис Черышев вернётся в Россию. Отец футболиста с марта рассуждает о будущем переходе и о желании футболиста поиграть на родине. Видимо, риторика резко изменилась после того, как «Валенсия» отказалась продлевать контракт с полузащитником. Сейчас он свободный агент. А Дмитрий Черышев выступает представителем. Последние недели он держит интригу: якобы переговоры идут, однако надо подождать. И когда стороны договорятся, все об этом узнают.

Но какие варианты есть у Дениса?

Видимо, их не так много. Весной активно продвигалась идея перехода Черышева-младшего в «Спартак». Отец игрока признавался, что сам хочет видеть сына в этом клубе. Хотя это немного странно: сам Дмитрий играл в Москве только за «Динамо» и ассоциируется с этим клубом. Однако, вероятно, желание Черышева-старшего не будет удовлетворено. Если бы «Спартак» действительно вёл Дениса, об этом бы многие знали. Но информации о переговорах ровно никакой. Да и вряд ли футболист в нынешней форме станет усилением. Скорее, даст повод для сарказма и иронии в адрес руководства в случае очередной травмы. Так что «Спартак» сразу отметаем.

Есть романтичный сценарий развития карьеры — переход в «Пари НН». Именно в Нижнем Новгороде Черышев-старший стал звездой, потом перешёл в «Динамо» и уехал в Испанию. Денис родился там же. Пусть в 6 лет и уехал из города и возвращался туда разве что в гости. Но в любом случае переход туда вышел бы символичным. В клубе уже заявили, что рассмотрели бы эту возможность. Вопрос в амбициях самого игрока и возможностях зарплатной ведомости. Вряд ли в Нижнем готовы платить желаемую сумму. А сама команда вряд ли будет бороться за места выше 10-го.

Источник: Чемпионат.com

Вообще вариантов у Дениса не так много. Вряд ли его готовы забрать топы — условные «Зенит», ЦСКА или «Локо». Там понимают, что переход может превратиться во взаимные страдания. Игрок будет сидеть на большой зарплате, при худшем сценарии не оправдывать надежд, и в итоге потеряют все стороны. Поэтому вряд ли Черышеву стоит идти в клуб с большой конкуренцией.

Самым оптимальным вариантом кажется переход в клуб, где нет давления и при этом есть хорошие шансы на место в верхней части таблицы. Сейчас это «Сочи» и «Краснодар» — две команды, которые вряд ли опустятся ниже 5−6-го места. Там и приятный климат, и сыгранные команды, и классные тренеры. Плюс деньгами, вероятно, не обидят. Есть варианты и поскромнее — например, «Торпедо». Руководство также хочет позвать Дениса и сделать лидером. Правда, не факт, что команда будет на что-то претендовать в новом сезоне.

У Черышева не должно быть спешки. Учитывая, что это, вероятно, последний приличный контракт в карьере, нужно не ошибиться с выбором. А его будущий клуб гарантированно получит громкое имя и, возможно, хорошего игрока. В случае если удастся избежать травм, Денис ещё точно проявит себя.

Дмитрий Зимин

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