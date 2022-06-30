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11:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна сумма отступных Кассьерры по контракту с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», у нападающего Матео Кассьеры прописано 20 миллионов евро отступных в контракте с «Зенитом».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «СЭ» также выяснил, что сегодня, 30 июня, Матео Кассьерра подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Вчера, 29 июня, футболист успешно прошел медосмотр. До этого игрок прилетал в Сочи, чтобы попрощаться с бывшей командой.

В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

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