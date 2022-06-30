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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»

Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Денис Маслов останется руководителем клуба. Объявить о назначении Геркуса в “Торпедо” должны в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».

Илья Геркус с лета 2016 по декабрь 2018 года занимал должность президента футбольного клуба «Локомотив». Также специалист работал в «Зените», разрабатывая стратегию развития команды. Являлся советником президента РФПЛ Сергея Прядкина.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 занял первое место в Футбольной национальной лиге и обеспечил себе повышение в классе. В сезоне-2022/2023 он выступит в Российской Премьер-Лиге.

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