Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»
Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Денис Маслов останется руководителем клуба. Объявить о назначении Геркуса в “Торпедо” должны в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».
Илья Геркус с лета 2016 по декабрь 2018 года занимал должность президента футбольного клуба «Локомотив». Также специалист работал в «Зените», разрабатывая стратегию развития команды. Являлся советником президента РФПЛ Сергея Прядкина.
«Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 занял первое место в Футбольной национальной лиге и обеспечил себе повышение в классе. В сезоне-2022/2023 он выступит в Российской Премьер-Лиге.