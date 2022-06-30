Илья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»

«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Денис Маслов останется руководителем клуба. Объявить о назначении Геркуса в “Торпедо” должны в ближайшее время», — добавил источник «Чемпионата».

Илья Геркус с лета 2016 по декабрь 2018 года занимал должность президента футбольного клуба «Локомотив». Также специалист работал в «Зените», разрабатывая стратегию развития команды. Являлся советником президента РФПЛ Сергея Прядкина.